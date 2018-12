CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN / Momento difficile al Milan per Gonzalo Higuain. L'ex attaccante della Juventus non segna da quasi due mesi, con la dirigenza rossonera che continua a interrogarsi sul futuro dell'argentino.

Come scrive stamane 'Quotidiano Sportivo' il riscatto a fine stagione del 'Pipita' sarebbe lontano. Leonardo e Maldini non sarebbero convinti di versare alla Juve idi euro per rilevare l'intero cartellino di Higuain e sulla decisione peserebbe anche l'ingaggio di 9,5 milioni di euro a stagione del bomber. Il classe '87 il Milan ha già sborsato 18 milioni per il prestito oneroso.