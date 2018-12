CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT BARCELLONA / La telenovela Rabiot si arricchisce di un altro capitolo. La guerra a distanza tra il Psg e la madre del centrocampista francese prosegue senza soluzione di continuità e dopo l'attacco di Veronique Rabiot al club francese, oggi è stato Antero Henrique a rispondere duramente all'agente del calciatore. "Sono molto sorpreso - esordisce il ds dei parigini a 'RMC Sport' - la signora Rabiot ha detto che abbiamo ricevuto una proposta in estate. E' vero, l'abbiamo ricevuta alle 20 del 29 agosto, poco prima della fine del mercato.

Questo vuol dire che ilaveva già un accordo con Rabiot prima di venire a parlare con noi. L'offerta del Barça era ridicola e ci ha sorpreso una cifra così bassa. E' stata una proposta irrispettosa per un calciatore di primo livello come Adrien. Insisto, non è possibile trovare un accordo con un giocatore come Adrien in 24 ore, quindi è chiaro che c'era già l'accordo.

Calciomercato Juventus, Rabiot Barcellona: il Psg tuona

Antero Henrique è poi tornato sull'attualità. "Sono convinto che Rabiot ha già un accordo con un altro club. Quando hanno interrotto le trattative di colpo, mi è subito apparso chiaro che Adrien aveva l'intesa con altri. Rimaniamo sempre sorpresi quando i club non rispettano le regole. Partenza a gennaio? Mi ha detto che non vuole continuare nel Psg".

