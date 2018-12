DIRETTA JUVENTUS ROMA FORMAZIONI / Come succede ormai da diversi anni, Juventus-Roma si giocherà in prossimità del Natale. Una tradizione che sin qui non ha certo portato bene alla squadra giallorossa, sempre sconfitta allo Stadium. Incerottata e ancora malata dopo la vittoria non certo convincente contro il Genoa, la formazione capitolina affronta una Juve che sin qui non ha manifestato difetti in campionato.

Calciomercato.it vi offre il match in tempo reale.FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. All. Allegri

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Florenzi; Schick. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 46; Napoli 41; Inter 32; Lazio 28; Milan 27; Sampdoria 26; Fiorentina e Sassuolo 25; Atalanta e Roma 24; Torino 23; Parma 21; Genoa 19; Cagliari 17; Empoli e Spal 16; Udinese 14; Bologna 12; Frosinone 9; Chievo 4

