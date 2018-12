Calciomercato Juventus, Pogba non cambia idea dopo addio Mourinho

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED / Aumentano gli interrogativi sul futuro di Paul Pogba, dopo l'addio di Josè Mourinho al Manchester United. Il centrocampista francese è sempre nel mirino della Juventus, che attende il momento giusto per l'assalto.

I Red Devils, con l'arrivo di, intendono riportare unità nello spogliatoio, ma, secondo 'Tuttosport', Pogba sarebbe comunque consapevole che potrebbe volerci diverso tempo per la rifondazione. E così sarebbe ugualmente intenzionato a lasciare l'Inghilterra per fare ritorno a Torino. Il dsnon aspetta altro, ma qualcosa potrebbe cambiare se, in estate, arrivasse sulla panchina dello United Mauricio, che per lui stravede.