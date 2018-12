Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO INTER MANCINI / L'Inter non molla la presa su Gianluca Mancini, difensore classe 1996 dell'Atalanta: i rapporti tra le due società sono ottimi ma ciò non servirà ad assicurarsi uno sconto sul prezzo del cartellino del giocatore. Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', servirà un assegno non inferiore ai 20 milioni di euro.