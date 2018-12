CALCIOMERCATO ROMA PRUZZO DI FRANCESCO MOURINHO / 138 reti in totale con la maglia della Roma di cui 106 in campionato e tre titoli di capocannoniere della Serie A. Roberto Pruzzo è un pezzo di storia dei giallorossi e del calcio italiano. Uno nato per fare gol e che caratterialmente non le ha mai mandate a dire. Non lo fa nemmeno questa volta. A due giorni da Juventus-Roma, intervistato dal 'Corriere dello Sport', spiega: "Mi sembra esagerato che l'ultima spiaggia per Di Francesco sia rappresentata dalla Juventus, che le vince tutte. Ha le sue colpe, ma hanno sbagliato tutti.

Di sicuro, così non va, poi alla fine purtroppo, si sa, paga l'allenatore. Cosa non funziona? Bisogna chiedersi perché sono stati venduti alcuni giocatori e perché presi altri, perché non si trova un modulo di gioco. Questa squadra, più di tutto, non emoziona. Mancano i protagonisti, i grandi campioni. Se Di Francesco venisse esonerato, la Roma avrebbe bisogno di uno come, anche se forse è un sogno.? Tempo scaduto, bisogna prendere una decisione.? Io prenderei piùcon uno scambio di prestiti". Sulla gara con la Juventus: "Sportivamente parlando mi stanno sulle scatole. Quando perdono per me è sempre festa. Li gufo amabilmente, lo fanno anche altri ma non lo dicono".