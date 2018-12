Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO NAPOLI OLIVA / In casa Napoli si profila un acquisto uruguaiano per gennaio, ma stavolta Edinson Cavani non c'entra: stando a quanto scrive oggi 'Tuttosport', da qualche tempo il direttore sportivo partenopeo Giuntoli sta facendo seguire Christian, mediano 22enne del Nacional del Montevideo, e il suo acquisto ha raccolto il consenso di tutti.