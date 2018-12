CALCIOMERCATO INTER BIRAGHI FIORENTINA / Il terzino sinistro della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato del suo futuro in un'intervista pubblicata sull'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport': "Vicino al rinnovo con la Fiorentina? Di questi argomenti si occupa il mio procuratore. Se l'Inter mi sta corteggiando? Un anno fa il Milan, ora l’Inter. Sono voci che fanno piacere. Ma io sto bene alla Fiorentina.

Molto bene".

Giuffredi, agente di Biraghi, ha parlato del suo assistito in esclusiva a Calciomercato.it nei giorni scorsi: "Se ci fossero stati dirigenti come Corvino che due anni fa l’ha preso quando era retrocesso con il Pescara, Biraghi avrebbe raggiunto risultati importanti qualche anno prima. Ha 26 anni, poteva emergere già a 24, la colpa naturalmente è anche di Biraghi ma ci sono tanti direttori sportivi che non sono attenti".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui