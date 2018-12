Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS MOISE KEAN / L'attaccante classe 2000 dellaMoiseha parlato del suo futuro nel corso di un'intervista concessa a 'Tuttosport': "Sinceramente non so cosa accadrà a gennaio. La società farà le sue scelte, io penso solo ad allenarmi, a lavorare e a costruire qualcosa per il futuro. Se mi sento pronto per un'esperienza all'estero? Non so ancora, voglio lavorare e migliorarmi".