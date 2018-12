Calciomercato Milan: 'all in' Fabregas, ma spunta una rivale

CALCIOMERCATO MILAN CESC FABREGAS / Si chiama Cesc Fabregas l'obiettivo principale di mercato in casa Milan in vista della campagna trasferimenti invernale: la recente emergenza a centrocampo ha certificato la necessità di un investimento in questa zona del campo e i rossoneri sono pronti ad approfittare della rottura che si staglia all'orizzonte tra lo spagnolo (in scadenza a giugno) ed il Chelsea.

Ma c'è un "ma".

Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', tra il Milan e Cesc Fabregas c'è di mezzo il Monaco: il club del Principato ha messo gli occhi sul centrocampista spagnolo e prepara un'offerta ai 'Blues' per gennaio. Il Chelsea chiede 10 milioni, il giocatore punta ad un contratto lungo due anni e mezzo da 5 milioni netti. A favore del Monaco gioca la 'carta' Henry, compagno di squadra di Fabregas all'Arsenal e attuale allenatore del club del Principato.

