CALCIOMERCATO ROMA SCHICK PRESTITO SAMPDORIA / Non decolla la stagione di PatrickSchick. L'attaccante ceco della Roma ha faticato ad imporsi anche con l'assenza di Edin Dzeko e la panchina iniziale contro il Genoa conferma l’assenza di fiducia di Di Francesco. L'idea prestito per Schick prende dunque quota, la squadra pronta ad accoglierlo resta proprio la Samp, con il tecnico Giampaolo attore protagonista dell’affare.

La punta classe 1996 - stando a quanto raccolto da Calciomercato.it - ha dato la disponibilità al suo ritorno in blucerchiato, in attesa di novità sul fronte tecnico: Di Francesco resta in bilico, con Sousa prenotato per la sua eventuale sostituzione . La trattativa potrebbe scaldarsi anche senza scambi:è ritenuto incedibile mentre, sul taccuino dei partenti non convince

