Calciomercato Manchester United, subito un pezzo da novanta per Solskjaer

p>CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED KANTE SOLSKJAER/ Tempo di grandi manovre in casa: ieri è arrivato l'annuncio dell'addio di José, oggi quello dell'arrivo in panchina di Ole Gunnar, uno degli eroi del 'Treble' del 1999 sotto la guida di Alex. Come riferito da 'Talk Sport', i dirigenti dei 'Red Devils' vogliono regalare subito un grande colpo al nuovo allenatore e puntano ad acquistare Kanté a gennaio. Non sarà facile convincere il Chelsea e Sarri che considerano fondamentale il centrocampista francese, ma in Inghilterra credono nel possibile affare.