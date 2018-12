JUVENTUS KEAN ALLEGRI RONALDO / Presente all'evento 'Lo Sporti per tutti', Moise Kean guarda al futuro consapevole di avere ancora tutto da dimostrare.

L'attaccante dellaha parlato dell'emozione di allenarsi con: "Accanto a lui e a grandi campioni come quelli della Juventus si impara molto - riporta 'Repubblica.it' -. Anche avere un allenatore come, che mi ha dato molta fiducia: per questo mi impegno per ripagarla, ho tanto da dimostrare"