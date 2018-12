Real Madrid, tegola Asensio: infortunio al Mondiale per club

NEWS REAL MADRID ASENSIO/ Tegola in casa Real Madrid, impegnato nel Mondiale per club: infortunio per Asensio durante la semifinale vinta dai 'Blancos' contro i giapponesi del Kashima Antlers.

Il talento spagnolo era entrato al psoto di Gareht Bale al 60' ma quindici minuti dopo è stato costretto a dare forfait a causa di un fastidio muscolare, ricaduta dell'infortunio rimediato quattro settimane a con il Celta Vigo. Si attendono gli esami di rito per capire l'entità del problema.