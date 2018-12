CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI CENTROCAMPISTA / Stagione complicata per Amadou Diawara. In molti si aspettavano il salto di qualità del centrocampista classe 1997 ma con l'arrivo di Ancelotti le cose sono cambiate. Il calciatore non è considerata proprio una prima scelta dal tecnico italiano e a dimostrazione di ciò ci sono gli zero minuti giocati in Champions League. In Serie A viene impiegato ad intermittenza ma il cambio di modulo, con due mediani, di certo non aiuta. Per restare aggiornato con tutte le news del Napoli e non solo CLICCA QUI.

Ma le cose per Diawara potrebbero addirittura complicarsi in futuro: il Napoli sembra infatti intenzionato a rinforzarsi con l'acquisto di Oliva , un centrocampista in più che chiaramente toglierebbe spazio al giovane ex Bologna ma anche il possibile acquisto di, centrale di difesa che può giocare anche qualche metro avanti, lascia pensare che gli azzurri sono pronti a cambiare e Diawara potrebbe essere davvero vicino all'addio.

Calciomercato, Diawara piace al Milan ma non solo!

Le pretendenti per Diawara d'altronde non mancano. Il centrocampista potrebbe essere sempre più un'idea per il Milan di Gattuso, alla ricerca di mediani dopo gli infortuni di Bonaventura e Biglia. Il solo Paqueta non può bastare e quasi certamente ci saranno altri due innesti, soprattutto se Montolivo e Bertolacci faranno le valigie già a gennaio. Con il sogno Fabregas, Diawara rappresenterebbe un altro innesto importante. Andrebbe però trovata la formula giusta. Il calciatore, che piace anche alla Fiorentina e in Premier League, potrebbe lasciare Napoli per una cifra vicina i 30 milioni di euro.

