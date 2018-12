MONDIALE PER CLUB KASHIMA REAL MADRID / Il Real Madrid vola in finale del Mondiale per Club.

Solari deve ringraziare una dir poco scatenato: nel giro di dieci minuti - tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo - il campione gallese ne fa tre ai giapponesi del, inutilmente a segno poi al 78' con Doi. trascinando le 'Merengues' all'ultimo atto del torneo che si disputerà sabato. Avversario sarà l', formazione degli emirati arabi che ieri a sorpresa ha battuto il River Plate.

KASHIMA ANTLERS-REAL MADRID 1-3

44'. 53' e 55' Bale (RM), 78' Doi (K)

