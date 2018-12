CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT / Sul futuro di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno ed in rotta col Paris Saint-Germain, ha fatto chiarezza la mamma-agente Veronique ai microfoni di 'RTL'. Il centrocampista piace in particolare a Juventus e Barcellona.

Queste le parole di Veronique Rabiot sul futuro del figlio Adrien: "Sono stata attaccata dal club nella persona di Antero Henrique (il direttore sportivo, n.d.r.) e quindi mi permetto di rompere il silenzio per rispondere.

Durante il mercato estivo avevo detto al signor Henrique che avremmo voluto che Adrien fosse inserito nella lista dei trasferimenti dal momento che voleva lasciare il club. Ciò è stato detto chiaramente, quindi non vedo come si possa parlare di slealtà. Il club non voleva vendere Adrien, c'era una proposta del Barcellona durante la finestra di trasferimento. Il club ha rifiutato, con pieno diritto di farlo. Non si può dire, però, che non ne fosse a conoscenza. La decisione è definitiva perché la situazione odierna si è completamente deteriorata, è impossibile tornare indietro. (...) È molto semplice: Adrien vuole andarsene, il club non vuole lasciarlo andare".

Poi, la mamma-agente di Rabiot nega accordi col Barcellona: "Ho sempre rispettato le regole e i protocolli che tutti conosciamo, abbiamo il diritto di parlare con qualsiasi club prima del 1° gennaio e non parlerò con nessun club prima del 1° gennaio".

