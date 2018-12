CALCIOMERCATO INTER MIRANDA / Joao Miranda potrebbe lasciare l'Inter a gennaio. Nonostante il fresco rinnovo fino al 2020, il centrale brasiliano avrebbe chiesto di andar via per giocare con maggiore continuità. Per lui si parla di Spagna ma anche di un possibile ritorno in Brasile, con il Flamengo in prima fila.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per la sua eredità, stando a 'Sky Sport', l'Inter pensa soprattutto due danesi:della Sampdoria edel Chelsea. Più facile il secondo, visto che è ai margini della squadra allenata da Maurizio Sarri. Il primo, invece, è un profilo valido anche per l'estate prossima. Per le ultime news di calciomercato CLICCA QUI