p>CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Inizia a prendere forma il futuro di: stando a quanto riferito da 'Sky', la squadra in pole position nella corsa all'attaccante brasiliano di rientro all'dal prestito al Santos è il. La trattativa è in corso. Il giocatore, in Brasile, piace al Flamengo. Ausilio, intanto, ha dichiarato: "Abbiamo detto a Gabigol che qui non c'è spazio, troveremo la migliore soluzioni per lui in Europa o in Brasile".