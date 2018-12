CALCIOMERCATO JUVENTUS LEMINA RABIOT / Intreccio di mercato sull'asse Paris Saint-Germain-Juventus: la società bianconera resta vigile sugli sviluppi della situazione Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno e in rotta col Psg.

Per la sua sostituzione - secondo quanto scrive in Inghilterra 'The Sun' - il club francese sta pensando all'ex Juve Mario, ora al Southampton, per il quale sarebbe in arrivo un'offerta da 30 milioni di sterline (pari, al cambio attuale, a 33 milioni di euro). Gli altri obiettivi del Paris Saint-Germain per il 'dopo Rabiot' sono de Jong, Samassekou, Doucoure e Idrissa Gueye.