CALCIOMERCATO ROMA LAZZARI / Manuel Lazzari fa gola alla Roma, che ha da poco effettuato un sondaggio, ma anche alla Lazio e, a quanto pare, al Napoli. Sul futuro del terzino si è espresso a 'Radio Kiss Kiss Napoli' il patron della Spal Simone Colombarini.

Ecco le sue parole: "Lo abbiamo con noi da sette anni, è cresciuto e su di lui si sono posati gli occhi di squadre importanti. Credo abbia raggiunto la maturità giusta per il grande salto in un top club, sta facendo esperienza con noi e chi l'ha seguito sa che può ambire a squadre con altri traguardi. Contatti col Napoli? Non me ne occupo ma ho chiesto al dsdi tenermi aggiornato in caso di trattative ben avviate. Per il momento non mi ha ancora chiamato perciò noi pensiamo di tenere tutti i nostri gioielli fino a fine campionato. Ho letto del Napoli, ma parliamo solo di interesse e non c'è nulla di concreto".