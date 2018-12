CALCIOMERCATO NAPOLI CAVANI / Cavani-Napoli, nuovo matrimonio tutt'altro che impossibile. A 'Paris Match' l'attaccante uruguaiano alimenta le speranze dei tifosi azzurri confessando di soffrire molto la lontananza dai suoi figli, Bautista e Lucas che vivono proprio nel capoluogo campano insieme all'ex moglie Maria Soledad: "Per un padre è bruttissimo vivere lontano da loro - le parole del 'Matador' - Per fortuna il legame di sangue che ci unisce è più forte della distanza che ci separa.

Cerco di dare ai miei figli tutto l’amore possibile e spero che la qualità dei momenti vissuti assieme sia più importante del tempo che trascorro con loro. Come me - ha svelato Cavani, legato al Psg fino al 2021 - sognano di tornare un giorno a vivere in Uruguay, nella mia città, Salto". Tornando a Napoli, Cavani potrebbe stare vicino ai suoi due figli e magari aiutare la squadra dia prendersi quello scudetto che manca ormai da moltissimmi anni. L'ostacolo, come sempre, resta l'ingaggio visto che il Psg in caso di una buona offerta - 40-50 milioni di euro - lo lascerebbe partire. Per le ultime news di calciomercato CLICCA QUI