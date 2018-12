CALCIOMERCATO INTER THAUVIN / Nel prossimo calciomercato estivo, per sistemare i conti e autofinanziare in parte la campagna acquisti, l'Inter potrebbe 'sacrificare' Ivan Perisic. Come possibile sostituto dell'esterno croato si è fatto nell'ultimo periodo anche il nome di Florian Thauvin.

Calciomercato Inter, 'carta' Dalbert per Thauvin

Il francese sta disputando una grande stagione all', 13 gol e 4 assist il bottino fin qui per il classe '93 valutato circa 45-50 milioni di euro.

La cifra, oltre alla concorrenza di altri grandi club, rappresenta un grande ostacolo che, però, i nerazzurri potrebbero superare proponendo alla società transalpina una contropartita tecnica. Per le ultime news di calciomercato CLICCA QUI. Nello specifico il brasiliano e pari età Dalbert, ai margini del progetto di Spalletti e calciatore assai apprezzato da Rudi Garcia. Per il terzino, nel mirino del Monaco, si tratterebbe di un ritorno in Francia dopo la felice avventura al Nizza.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui