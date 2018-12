MANCHESTER UNITED MOURINHO COMUNICATO UFFICIALE / Josè Mourinho ha diffuso un comunicato sul suo esonero da allenatore del Manchester United: "Sono stato immensamente orgoglioso di aver indossato i colori del Manchester United fin dal primo momento e credo che i tifosi me lo riconoscano.

Come già successo nei precedenti club, ho lavorato con alcune persone meravigliose e credo che alcune di queste sarà mio amico per sempre. So che siete tutti consapevoli dei miei principi professionali. Ogni volta che un capitolo si chiude, manifesto il mio rispetto più profondo e non faccio commenti sui miei ex colleghi. Spero che i media rispettino questa decisione e mi lascino vivere una vita tranquilla fino al momento in cui deciderò di tornare nel calcio. Buon Natale".