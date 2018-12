JUVENTUS ROMA INFORTUNIO FLORENZI / Seduta pomeridiana oggi per i giallorossi in vista di Juventus-Roma. In programma sabato 22 dicembre alle 20.30, la partita dell'Allianz Stadium potrebbe perdere un altro protagonista importante.

Durante l'allenamento odierno, infatti, Alessandroha svolto lavoro individuale (ancora non si conoscono i motivi) al pari dei lungo degenti. Alle prese con il recupero dall'infortunio, Lorenzoè stato invece fermato da una sindrome influenzale.