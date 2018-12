Calciomercato Roma, controsorpasso per Under

CALCIOMERCATO ROMA UNDER / Prepotente ritorno di fiamma in casa Bayern Monaco per Cengiz Under.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo 'ESPN', infatti, il club tedesco avrebbe deciso di accelerare per l'attaccante turco, operando il sorpasso su tutte le big inglesi che ormai da mesi monitorano il mancino della. Nonostante il pressing dei bavaresi, desiderosi di trovare l'erede di, il calciatore e i suoi agenti sarebbero maggiormente attratti da un'avventura in Premier League.