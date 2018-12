p>CALCIOMERCATO NAPOLI OSPINA / Novità in arrivo sul futuro di David, portiere di proprietà dell'trasferitosi in prestito alin estate: stando a quanto scrive 'La Gazzetta dello Sport', il club partenopeo potrebbe anticipare a gennaio il riscatto del portiere, versando ai 'Gunners' i 3,5 milioni di euro previsti per l'acquisto a titolo definitivo.

Il papà di Ospina ha dichiarato nelle scorse ore: "Penso che il Napoli lo riscatterà. Ci sono molte squadre su di lui ma la mia speranza è che continui a vestire la maglia azzurra".

