Manchester United, addio Mourinho: la decisione su Pogba

MANCHESTER UNITED POGBA MOURINHO / Ha fatto parlare il commento di Pogba poco dopo l'addio di Mourinho al Manchester United. Postando una foto con sorriso malizioso su Instagram, il centrocampista ha commentato in maniera sibillina: "Metteteci voi le parole".

Quanto basta per far scatenare le reazioni e le polemiche sul web, che hanno costretto il calciatore a eliminare il post che (nella versione ufficiale) era programmato nell'ambito di una campagna di marketing. Tuttavia, riporta il 'Daily Mail', il club starebbe vagliando l'ipotesi di una multa per l'immagine, considerata 'irrispettosa' nei confronti dell'ormai ex allenatore.