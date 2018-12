JUVENTUS-ROMA DI FRANCESCO / In occasione della cena di Natale della Roma, l'allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco ha rivolto alcune parole alla squadra.

Queste le sue dichiarazioni, riportate da 'Il Romanista': "Sono contento di questa serata e che ci siamo ritrovati per il Natale e colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti, per primi ai miei ragazzi, che possano trascorrerlo sereno, ma per riuscirci è fondamentale fare una grande partita il 22".