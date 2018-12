Calciomercato Napoli, De Laurentiis show: è pole per il doppio colpo

CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS PAVARD TODIBO / Napoli al lavoro per le prossime finestre di mercato: l'obiettivo è rinforzare il reparto difensivo.

Così, come già anticipato da tra i profili seguiti c'è Todibo del Tolosa , difensore diciottenne dal grande potenziale: per il calciatore, riporta 'Kiss Kiss Napoli', sarebbe stata scavalcata la concorrenza di, tra le squadre italiane più interessate: la decisione sul suo futuro, considerando l'offerta di rinnovo ricevuta di recente, è attesa entro gennaio. Inoltre, i partenopei sarebbero vicini anche adello, difensore classe '96 e campione del Mondo in carica con la nazionale francese. Clicca qui per gli uomini aggiornamenti sulla tua squadra del cuore. Le indiscrezioni su Pavard si legano a doppio filo con il futuro di Hysaj, per il quale è tornata di moda la soluzione Chelsea