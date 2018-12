CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI BARCELLONA RINNOVO CONTRATTO GENNAIO - Daniele Rugani nel mirino del Barcellona: la notizia del quotidiano spagnolo 'Sport' scuote il calciomercato. Il club catalano è da tempo alla ricerca di un difensore centrale per gennaio per sostituire l'infortunato Umtiti e, tra i vari nomi, ecco spuntare quello del difensore della Juventus. CLICCA QUI per tutto il calciomercato bianconero. Come ampiamente raccontato nei mesi scorsi, il calciatore in estate è stato vicino al trasferimento al Chelsea, ma l'affare non è andato in porto. Così come il prolungamento, con adeguamento dell'ingaggio, del contratto, attualmente in scadenza nel 2021.

Calciomercato Juventus, Rugani-Barcellona: la situazione

La trattativa vive un fase di stallo , mentre il calciatore fatica a trovare spazio nell'undici dell'allenatore Massimiliano: solo 361 i minuti accumulati in stagione.

Tutto porta a pensare ad un possibile addio del calciatore, a gennaio o giugno. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il nome più caldo per la difesa del Barcellona, allo stato attuale, è quello dell'ex interista Jeison Murillo, calciatore colombiano del Valencia. Tuttavia, l'approccio per Rugani da parte della società spagnola è confermato, anche se al momento non si registrano passi concreti. Resta un'opzione valida, un giocatore attenzionato. Il Barcellona chiede una cessione in prestito con diritto di riscatto, trattativa difficilmente realizzabile a queste condizioni. In ogni caso, è una situazione da monitorare con estrema attenzione nei prossimi giorni.

