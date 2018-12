MANCHESTER UNITED MOURINHO / All'indomani dell'ufficialità dell'esonero da allenatore del Manchester United, Josè Mourinho è stato raggiunto dalle telecamere di 'Sky Sports' in Inghilterra per la sua prima intervista dopo il divorzio con i 'Red Devils'. L'allenatore portoghese si è limitato a poche parole: "Non ho nulla da dire. Lasciatemi camminare. Se volete passeggiare con me, nessun problema. Non ho niente da dichiarare.

Potremmo parlare di molte belle cose, alcune non così belle, ma non è da me. È finita, il Manchester United ha un futuro senza di me e io ho un futuro senza il Manchester United. Perché dovrei condividere adesso, anche con i tifosi, le mie sensazioni? È finita. Io sono sempre stato così, ho sempre criticato gli allenatori che parlano nel dettaglio di quello che è successo e di chi è la colpa e io non sono così. Finché non tornerò nel mondo del calcio penso di avere il diritto di vivere la mia vita come sto facendo adesso, è quello che voglio fare. Il Manchester United è ormai il passato".