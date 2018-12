Calciomercato, de Jong e l'agente svelano la data dell'annuncio

CALCIOMERCATO DE JONG / C'è molto di Frenkie de Jong nella splendida cavalcata dell'Ajax in Champions League. Il regista olandese è senza dubbio uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa e la sua quotazione ha ormai raggiunto i 75 milioni di euro. Nei giorni scorsi, si è anche parlato di un accordo già raggiunto con il Psg, ma durante un'intervista congiunta a 'Voetbal International' hanno negato questo scenario. "Ci sono molte opzioni buone - ha detto il giocatore - ma puoi sceglierne solo una.

La cosa più importante per me è la prospettiva. Una squadra che gioca veramente un calcio che sia adatto a me, mi affascini e mi attragga e dove io possa giocare ogni settimana, ma il discorso sulla scelta fatta è ancora prematuro".

Ma non così lontano secondo l'avvocato Dursun: "Credo che la scelta possa arrivare nelle prossime settimane in maniera tale che dopo la pausa lui possa concentrarsi esclusivamente sul calcio giocato per mesi. Frenkie deve giocarsi ancora obiettivi importanti con l'Ajax e l'Olanda". Oltre al Psg, anche Barcellona, Manchester City, Manchester United e Real Madrid sono sulle tracce del calciatore.

