GENOA-ATALANTA DIRETTA SERIE A TEMPO REALE CRONACA LIVE PRANDELLI GASPERINI - Per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, si sfidano Genoa e Atalanta. I rossoblu di Cesare Prandelli sono reduci dalla sconfitta, non senza polemiche, dell'Olimpico contro la Roma; i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, invece, arrivano all'appuntamento dopo la vittoria nel 'Monday Night' contro la Lazio. Gli allenatori sono due grandi ex della partita, sfida nella sfida anche quella tra i bomber Piatek e Duvan Zapata.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dallo stadio 'Luigi Ferraris'.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, C. Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamé. All. Prandelli

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 46; Napoli 38; Inter 32; Lazio** 28, Milan 27; Atalanta, Roma e Sassuolo 24; Sampdoria 23; Fiorentina e Torino 22; Parma 21; Cagliari** 17; Empoli, Spal e Genoa 16; Udinese 13; Bologna 12; Frosinone 8; Chievo* 4

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui