CALCIOMERCATO SERIE A FILIPE LUIS / Ottime notizie per le big della Serie A sul fronte Filipe Luis: stando a quanto rivelato da 'Marca', l'Atletico Madrid è disposto a lasciar partire a parametro zero il terzino sinistro, in scadenza di contratto a giugno con i 'Colchoneros'.

Calciomercato Serie A, dal Milan all'Inter: occhi su Filipe Luis

In questa stagione, il laterale classe 1985 ha collezionato 17 presenze tra Liga e Champions League, con 2 gol e 2 assist a referto.

Sono diversi i club italiani interessati a seguire gli sviluppi sul futuro di Filipe Luis. In passato, quando sembrava più concreta la possibilità di un trasferimento di Alex Sandro, il nome del terzino dell'Atletico Madrid era stato accostato alla Juventus. Oltre ai bianconeri, però, anche Milan, Inter e Napoli sono alla finestra pronte a cogliere il colpo a parametro zero. Le società di Serie A dovranno fare attenzione alla concorrenza del Paris Saint-Germain.

