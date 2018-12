Calciomercato Juventus, accordo per Rabiot: le cifre del Barça

CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT BARCELLONA / In Francia ('Le Parisien') non hanno dubbi: Adrien Rabiot ha già un accordo con il Barcellona. Una versione non confermata dalla stampa spagnola che, pur riconoscendo il pressing catalano per arrivare al centrocampista francese, nega l'esistenza di un patto tra giocatore e club.

Ilha di recente annunciato che il centrocampista non rinnoverà e che rimarrà in panchina a tempo indeterminato, ma prima di gennaio il 23enne non potrà firmare per il nuovo club.

Secondo 'El Mundo Deportivo', però, la squadra azulgrana avrebbe già accettato di riconoscere ben 10 milioni alla firma al Rabiot e ai suoi agenti. Una cifra importante ritenuta tuttavia idonea per un calciatore che, se non fosse in scadenza, varrebbe almeno 45-50 milioni.

