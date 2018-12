SONDAGGIO CM.IT - Serie A, lotta Champions: ecco chi merita il quarto posto

SERIE A CHAMPIONS LEAGUE ATALANTA MILAN / La lotta per il quarto posto in Serie A è destinata ad animare le restanti partite stagionali. Ieri il Milan ha mancato l'allungo decisivo sulla Lazio andando a pareggiare in casa del modesto Bologna.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Così, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi follower di Twitter un parere sulla squadra che meriterebbe di entrare nella zona: con il 37% delle preferenze al sondaggio, il, anche se di un solo punto, supera l', mentre restano molto distanti la(votata dal 16%) e la(11%).