Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: nuovo sondaggio per Tsygankov

CALCIOMERCATO ROMA TSYGANKOV - La Roma potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo nella sessione invernale di mercato che sta per aprirsi. Oltre ad un vice Dzeko in caso di partenza di Schick, i giallorossi stanno pensando anche ad un esterno offensivo qualora dovesse partire Perotti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In tale ottica, secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , si registra un nuovo sondaggio per Viktor, 21enne ala ucraina dellagià da due anni nel giro della Nazionale maggiore. Per le altre news di calciomercato. I capitolini, tuttavia, sono in seconda fila rispetto al, specie se si considera che il cartellino del talento nato in Israele viene valutato non meno di 20 milioni di euro.