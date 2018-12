BARCELLONA MURILLO VALENCIA / Potrebbe essere Jeison Murillo il nuovo nome per la difesa del Barcellona.

Il difensore colombiano, come riporta 'Rac 1', non si sta allenando con ile un suo addio appare sempre più probabile. Secondo l'emittente iberica il sudamericano sarebbe un profilo ideale: passaporto comunitario, costo non troppo elevato, conoscitore del campionato spagnolo, giovane età. Per questo i catalani sarebbero al lavoro per provare a concludere l'affare.