FROSINONE BARONI / "La panchina mi è mancata da morire. Ho sofferto tanto, sono molto felice di essere qui". Così si è presentato alla stampa Marco Baroni, nuovo tecnico del Frosinone, scelto dal presidente Stirpe per sostituire Longo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

"Ho molto rispetto per Moreno, capisco quello che sta provando perché ci sono passato anch'io un anno fa". Per lui contratto di un anno e mezzo e sabato il primo appuntamento sul campo: "Non ho un'idea tattica da imporre. Il modulo non è il problema principale. Le mie squadre hanno spesso giocato con la difesa a quattro, ma in passato ho provato anche a giocare a tre. Ora c'è soprattutto da ritrovare vigore, convinzione ed entusiasmo. Voglio una squadra che non sia mai doma".