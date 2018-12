TORINO SORIANO MULTA / Un like costa caro a Roberto Soriano.

Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', infatti, il centrocampista delè stato multato dal proprio club per l'apprezzamento ai post dial termine del 'Derby della Mole'. Un errore per il quale il giocatore ha voluto chiedere chiedere scusa ai tifosi granata attraverso il proprio profilo di 'Instagram':