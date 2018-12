WOLVERHAMPTON PEPE / Idea a costo zero per il Wolverhampton. I 'Wolves' cercano rinforzi in difesa e valutano con attenzione la pista che porta a Pepe.

Il portoghese si è svincolato daled è attualmente senza contratto. Il club ha ottimi rapporti con Jorgee la trattativa potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Lo riporta il 'Mirror'.