CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO CHELSEA / E' diventato uno dei nomi più 'chiacchierati' in casa Real Madrid. Il futuro in Spagna di Isco è in forte dubbio e da giorni si parla di una Juventus pronta ad affondare il colpo per lui.

Ma i bianconeri dovranno guardarsi dalla concorrenza delle avversarie agguerrite della Premier League: oltre al, infatti, in prima fila c'è anche il

In particolare i 'Blues' hanno già pronta l'offerta da presentare a gennaio ai 'Blancos': come svela 'The Sun', infatti, il club londinese è pronto a mettere sul piatto 70 milioni di sterline (al cambio 77 milioni di euro) per convincere Florentino Perez a lasciar partire il giocatore nella prossima finestra di calciomercato, mentre per quest'ultimo c'è un contratto da oltre 12 milioni annui.

