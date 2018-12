CALCIOMERCATO FIORENTINA FEYENOORD CORVINO / Tra le squadre a caccia di rinforzi per il mercato di gennaio, la Fiorentina è senz'altro tra le più attive. Il club viola cerca nuovi innesti in attacco, ma sta sondando il terreno anche per colpi in altri reparti.

In difesa, in particolare, il direttore generale Pantaleoavrebbe trovato il nome giusto in Olanda.

Per tutte le trattative della Fiorentina e non solo: CLICCA QUI!

Come riporta 'La Nazione', è Jerry St. Juste ad essere finito nel mirino dei viola. Il difensore olandese, in grado di giocare sia centrale che terzino destro, è attualmente in forza al Feyenoord e piace molto alla dirigenza gigliata, che sta pensando di portarlo in Italia già a gennaio. Sarebbe infatti pronta un'offerta di prestito con diritto di riscatto per il classe 1996.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui