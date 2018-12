CALCIOMERCATO FIORENTINA GARCIA BALOTELLI / Il futuro di Mario Balotelli a Nizza appare sempre più chiaro: l'attaccante bresciano sembra destinato a lasciare i rossoneri già a gennaio, visti anche i recenti problemi con il tecnico Vieira.

I viola devono però fare attenzione alla concorrenza transalpina. Già in estate l'Olympique Marsiglia aveva seguito con attenzione Balotelli e Rudi Garcia era stato vicinissimo ad averlo a disposizione. La trattativa non si era concretizzata, ma come riporta il 'Nice Matin', il direttore sportivo Zubizarreta, continua a seguire da vicino la vicenda legata all'attaccante italiano. Mitroglou infatti è in uscita e l'OM è in cerca di un attaccante: Balotelli potrebbe rappresentare la soluzione.

