CALCIOMERCATO JUVENTUS MOURINHO / Con Ole Gunnar Solskjaer nel ruolo di traghettatore, il Manchester United ha scelto l'erede di José Mourinho, esonerato nella giornata di ieri. Il portoghese, come riferiscono dall'Inghilterra, stava pianificando già le prime manovre di mercato in vista di gennaio. Obiettivo primario era l'acquisto di un difensore centrale, con Koulibaly del Napoli e Alderweireld del Tottenham in cima alla lista.

Maavrebbe poi bussato a gennaio anche alla porta della

Come afferma il 'Sun', Mourinho aveva individuato in Douglas Costa un elemento chiave per rafforzare la propria squadra. A gennaio sarebbe partito quindi l'assalto per il brasiliano, grande obiettivo del tecnico lusitano insieme al nuovo difensore centrale. Con l'addio dello 'Special One' dal Manchester United la Juventus però può, per il momento, stare tranquilla.

