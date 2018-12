CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT RAMSEY / L'addio di Mourinho al Manchester United - sostituito in queste ore da Solskjaer - potrebbe aver scombinato i piani della Juventus: senza la presenza ingombrante del portoghese le chanche di far tornare Pogba a Torino si riducono notevolmente.

Motivo per il quale la 'Vecchia Signora' si sta già guardando attorno per correre ai ripari.

Il club bianconero sembra aver focalizzato la propria attenzione verso due parametri zero in particolare: come sottolinea 'Tuttosport', si tratta di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Entrambi hanno deciso di lasciare i rispettivi club (Arsenal il primo, Psg il secondo) al termine della stagione e possono essere prelevati a condizioni economiche vantaggiose. Ma per loro bisogna fare mettere in conto di dover partecipare ad un'asta internazionale, anche se la Juventus appare intenzionata a fare un tentativo per entrambi.

