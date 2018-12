DIRETTA SASSUOLO TORINO - Sassuolo e Torino si sfidano in quello che va considerato uno scontro diretto in chiave Europa League nella 17esima giornata del campionato di Serie A. I neroverdi di De Zerbi provano ad allungare in classifica sui granata di Mazzarri, staccati attualmente di 2 punti, che a loro volta cercano di operare il sorpasso in graduatoria dopo i veleni del derby.

Calciomercato.it vi offre la sfida del 'Mapei Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Magnani, Rogerio; Bourabia, Sensi, Locatelli; Berardi, Matri, Di Francesco. All. De Zerbi

TORINO (3-5-2): Ichazo; Izzo, N'Koulou, Djidji; Aina, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Mazzarri

CLASSIFICA: Juventus 46; Napoli 38; Inter 32; Lazio** 28, Milan 27; Atalanta, Roma e Sassuolo 24; Sampdoria 23; Fiorentina e Torino 22; Parma 21; Cagliari** 17; Empoli, Spal e Genoa 16; Udinese 13; Bologna 12; Frosinone 8; Chievo* 4

