Calciomercato, UFFICIALE: è Solskjaer l'erede di Mourinho al Manchester United

CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED UFFICIALE SOLSKJAER / Tutto confermato: è Ole Gunnar Solskjaer l'erede di José Mourinho al ManchesterUnited.

24 ore dopo l'esonero del manager portoghese, i 'Red Devils' annunciano il cambio in panchina con il grande ritorno dell'ex attaccante norvegese che dopo l'avventura al Molde sarà il traghettatore del club fino al termine della stagione.

A renderlo noto è la società di Manchester con un comunicato sul proprio sito ufficiale in cui si legge che sarà Mike Phelan ad affiancare Solskjaer nel ruolo di primo allenatore del club, con Carrick e McKenna che rimarranno nello staff tecnico.

Come specificato dal club, però, quello di Solskjaer è un incarico a tempo. Per il prossimo anno l'obiettivo è un big per la panchina, con una lunga lista di nomi monitorati che comprende profili del calibro di Zidane, Allegri, Conte, Pochettino e non solo.

