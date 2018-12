DIRETTA NAPOLI SPAL - Il Napoli affronta la Spal in una gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Ancelotti vuole centrare la quarta vittoria di fila per provare a mettere pressione sulla Juventus impegnata stasera con la Roma, mentre quella di Semplici sogna un altro colpaccio esterno dopo quello di due mesi fa proprio contro i giallorossi per non essere risucchiata nella zona retrocessione.

Calciomercato.it vi offre la sfida del 'San Paolo' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-4-2): Meret, Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Rog, Hamsik, Zielinski; Insigne, Mertens. All. Ancelotti

SPAL (4-4-2): Gomis; Bonifazi, Cionek, Djourou, Fares; Lazzari, Schiattarella, Valdifiori, Kurtic; Paloschi, Antenucci. All. Semplici

CLASSIFICA: CLASSIFICA: Juventus 46; Napoli 38; Inter 32; Lazio** 28, Milan 27; Atalanta, Roma e Sassuolo 24; Sampdoria 23; Fiorentina e Torino 22; Parma 21; Cagliari** 17; Empoli, Spal e Genoa 16; Udinese 13; Bologna 12; Frosinone 8; Chievo* 4

